ANSR esteve seis meses sem enviar multas por falta de correio

Sem autorização das Finanças, autoridade nacional não pôde enviar as multas de trânsito.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) esteve no ano passado mais de seis meses sem serviço de correio, o que a impediu de enviar as notificações com os valores das multas a pagar para os condutores, escreve o jornal Público.







A entidade responsável por decidir e cobrar as multas de trânsito explica que este constrangimento resultou de atrasos na contratação do serviço postal aos CTT, motivados pela falta de autorização das Finanças. Este problema já se tinha verificado em 2020 e 2021 e voltou a repetir-se em 2022.Como resultado, o número de multas cobradas ficou-se pelos 657.657, o valor mais baixo em 10 anos e menos de metade dos valores registados antes da pandemia.