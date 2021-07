Segundo dia de greve da Groundforce com adesão de 81,3% em Lisboa

O segundo dia de greve na Groundforce contou com a adesão de 81,3% trabalhadores em Lisboa, levando ao cancelamento de 309 voos, entre as 00:00 e as 10:30, segundo fonte oficial da empresa de assistência em aeroportos.







EPA/JOSE SENA GOULAO

Segundo um comunicado da Groundforce, no segundo dia de greve "dos 427 trabalhadores escalados, apenas 80 se apresentaram ao serviço, o que representa uma adesão de 81,3%", o que levou ao cancelamento de 309 voos no aeroporto de Lisboa, entre as 00:00 e as 10:30."Tendo várias companhias aéreas optado por anular toda a operação planeada para este domingo, antecipa-se que, do total de 511 voos previstos para a capital portuguesa, se realizem apenas 200", acrescentou a empresa.O aeroporto do Porto voltou a ser o segundo mais afetado pela paralisação, com uma adesão de 45,2% dos trabalhadores, seguindo-se o do Funchal, com uma adesão de 31,6%, e o de Faro, a adesão foi de 9,1%.De acordo com a empresa, no Porto Santo não se registou qualquer perturbação à operação.Hoje cumpre-se o segundo dia da greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), como protesto pela "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias" que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde fevereiro de 2021.A paralisação vai prolongar-se ainda pelos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.Além desta greve, desde o dia 15 de julho que os trabalhadores da Groundforce estão também a cumprir uma greve às horas extraordinárias, que se prolonga até às 24:00 do dia 31 de outubro de 2021.A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a ser detido em 72,5% pelo Estado português.A TAP garantiu no sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Groundforce, depois de a empresa de 'handling' ter acusado a companhia aérea de uma dívida de 12 milhões de euros por serviços já prestados.