Resgatados os 22 tripulantes de navio que se incendiou ao largo do Faial

Os 22 tripulantes do navio mercante que se incendiou hoje ao largo do Faial, nos Açores, foram resgatados sem precisarem de assistência médica e está a ser estudado o reboque da embarcação, revelou a Marinha.







Marinha Portuguesa

Em comunicado, a Marinha Portuguesa indica que os tripulantes do navio, "que navegava a 90 milhas náuticas [cerca de 170 km] a sudoeste da ilha do Faial, e sofreu um incêndio a bordo, foram já resgatados e transportados para o aeroporto da Horta por uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa".Quanto à embarcação, a Marinha diz que, "até ao momento, não se regista qualquer foco de poluição"."O armador do navio Felicity Ace está em contacto com o agente logístico no sentido de ser delineado plano de reboque do navio", esclarece.Ainda de acordo com a Marinha, os 22 tripulantes "não necessitaram de assistência médica à chegada, tendo sido encaminhados para uma unidade hoteleira local".Pelas 16:30, onze dos 22 tripulantes do navio estavam já na ilha do Faial, disse então à Lusa fonte da Marinha Portuguesa.O navio mercante, que transportava automóveis, emitiu esta manhã um alerta por ter "fogo ativo no porão de carga".O "Felicity Ace", com bandeira do Panamá, navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta.