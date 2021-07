Reino Unido quer reduzir intervalo entre as duas doses da vacina

O Governo britânico pediu um parecer urgente no sentido de reduzir o intervalo entre as duas doses, com vista ao levantamento de todas as restrições a partir de dia 19 em Inglaterra.

REUTERS/Dado Ruvic

Segundo o jornal, o Governo britânico pediu ao Comité Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI, na sigla em inglês), um parecer urgente no sentido de reduzir o intervalo entre as duas doses, com vista ao levantamento de todas as restrições a partir de dia 19 em Inglaterra.O Comité Conjunto de Vacinação e Imunização é o organismo que aconselha o Governo sobre a implementação do programa de vacinação, nomeadamente os grupos prioritários.Se este comité der 'luz verde' a esta alteração, vai ser possível viagens ao exterior para milhões de pessoas durante as férias escolares, que começam no final deste mês e prolongam-se até ao início de setembro.O Governo de Boris Johnson anunciou, recentemente, que os britânicos com a vacinação completa contra a covid-19 não terão de ficar em quarentena 10 dias quando regressarem a Inglaterra provenientes de países considerados de médio risco.De acordo com especialistas, o aumento de casos da variante Delta registado no Reino Unido nas últimas semanas deve-se a infeções entre jovens que ainda não foram vacinados ou que apenas receberam a primeira de duas doses.No dia 19, as últimas restrições serão levantadas em Inglaterra e, assim, manter distância social ou usar máscaras passará a ser opcional, embora a oposição política e especialistas peçam o uso de máscara no transporte público.Até ao momento, 86,8% da população adulta recebeu a primeira dose e 65,3% dos adultos as duas doses.De acordo com os dados oficiais mais recentes, 35.707 novas infeções e 29 mortes foram registadas no Reino Unido na sexta-feira.