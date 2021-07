GNR acaba com festa ilegal em Sintra onde estavam mais de 300 pessoas

A GNR terminou na madrugada de sábado com uma festa ilegal no concelho de Sintra onde estavam mais de 300 pessoas e que desrespeitava as medidas para conter a pandemia de covid-19, anunciou este domingo esta força de segurança.







Num comunicado, a GNR informa que a ação foi desencadeada após uma denúncia anónima de que "estaria a decorrer uma 'rave' ilegal numa zona pública do concelho de Sintra", distrito de Lisboa.Os militares da deslocaram-se ao local pelas 01:20, tendo constatado que no espaço se realizava "uma festa 'rave' previamente anunciada pelas redes sociais, com cerca de 300 pessoas, a decorrer em pleno desrespeito pelas normas vigentes".A GNR, através do Destacamento Territorial de Sintra, cessou "de imediato a festa ilegal", tendo identificado "o organizador do evento e respetivo 'staff', para, posteriormente, serem levantados os respetivos autos de contraordenação e auto de notícia", adianta o comunicado.Segundo a GNR, "foi ainda apreendido todo o material de som". Fonte da GNR acrescentou à Lusa que a festa ilegal decorria num pinhal e que a maioria dos participantes era jovem.