Quase 3,5 milhões de pessoas com dose de reforço contra a covid-19 em Portugal

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Perto de 3,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, mais de 83 mil das quais na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.







Reuters

Segundo o relatório diário da vacinação, 90% das faixas etárias dos idosos entre os 70 e 79 anos (869 mil) e com mais de 80 anos (591 mil) já foram vacinados com o reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2.Mais de 970 mil (77%) das pessoas entre os 60 e 69 também já levaram a dose de reforço, número que baixa para os cerca de 624 mil no grupo etário dos 50 aos 59 anos (44%).Os dados da DGS indicam ainda que cerca de 300 mil crianças entre os 5 e os 11 anos já iniciaram a vacinação contra a covid-19 e que mais de 8,7 milhões de pessoas têm a vacinação primária completa em Portugal.No que se refere à gripe sazonal, o relatório refere que estão vacinadas perto de 2,5 milhões de pessoas, 9.533 das quais receberam a vacina na terça-feira."Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 98.491 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", avança a DGS.A covid-19 provocou 5.503.347 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.181 pessoas e foram contabilizados 1.734.343 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.