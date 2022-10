Quarenta e nove detidos em Lisboa em operações da PSP

No âmbito das operações que culminaram com as 49 detenções, a PSP apreendeu quatro armas brancas, 47.533 doses de canábis, 15.350 de cocaína e 138.140 doses de outras substâncias.

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve no sábado 49 pessoas, das quais 17 por conduções por condução de veículo sob o efeito do álcool, e apreendeu droga e quatro armas brancas no âmbito de várias operações.







Em comunicado, a PSP de Lisboa adianta que efetuou um total de 49 detenções, das quais 17 por condução de veículo sob o efeito do álcool, oito por tráfico de droga, seis por condução sem habilitação legal, seis por outros crimes, quatro por mandados, três por detenção ou tráfico de armas proibidas, três por desobediência, um por resistência e coação sobre funcionário e outro por crimes contra a propriedade.De acordo com a PSP, foram feitas duas detenções por hora no sábado.No âmbito das operações que culminaram com as 49 detenções, a PSP apreendeu quatro armas brancas, 47.533 doses de canábis, 15.350 de cocaína e 138.140 doses de outras substâncias.A PSP adianta ainda que no sábado registou 34 acidentes de trânsito dos quais resultaram 13 feridos ligeiros.