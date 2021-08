PSP detém 12 homens que se barricaram com armas num terraço em Lisboa

Doze homens foram detidos pela PSP, na sexta-feira, em Lisboa, depois de se terem barricado num terraço, munidos de coletes à prova de bala e com várias armas de fogo, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.





Tópicos PSP Lisboa polícia

Em comunicado, a PSP explicita que os 12 homens, com idades entre os 17 e os 38 anos, foram detidos em flagrante delito no âmbito de uma operação policial que surgiu "depois de uma série de denúncias que davam conta de um grande grupo de indivíduos se ter barricado e posicionado estrategicamente num terraço de um bairro social de Lisboa, munidos de coletes balísticos e com várias armas de fogo na sua posse"."As denúncias davam ainda conta que esta atitude, por parte dos indivíduos, se devia a confrontos e ameaças por parte de 'rivais' seus relativamente a negócios ilícitos de ambas as partes", lê-se na mesma nota.A PSP precisou que os homens foram detidos por crimes contra a vida, resistência e coação sobre funcionário, bem como por posse de arma de fogo.Desta operação resultou ainda a apreensão de 5.434 euros em dinheiro, 228 munições de vários calibres, 12 armas de fogo - das quais duas espingardas e uma automática -, sete telemóveis, três coletes balísticos, cinco carregadores municiados e um silenciador artesanal.Os detidos, "todos com um amplo historial de crimes violentos, e normalmente direcionados para a esfera patrimonial", foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência e alguns com apresentações periódicas às autoridades.