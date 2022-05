PS justifica chumbo de audição de autarca de Setúbal com "separação de competências"

O PS justificou hoje o chumbo da audição parlamentar do presidente da Câmara de Setúbal sobre o acolhimento de refugiados ucranianos com a "separação de competências" entre Assembleia da República e autarquias, mas não convenceu os partidos da oposição.







Na Comissão de Assuntos Constitucionais, a maioria dos partidos da oposição contestou o argumento invocado pelo PS para rejeitar a audição de André Martins, recordando que o caso da audição de Fernando Medina, quando era presidente da Câmara de Lisboa, sobre o caso da partilha de dados pessoais de ativistas russos contestatários do regime de Moscovo com a embaixada da Rússia em Portugal.Ainda assim, o PS 'chumbou' a audição no parlamento do presidente da Câmara de Setúbal, defendendo que se trata de uma "questão institucional"."Parece-nos que a resposta perante o órgão de fiscalização político de uma Câmara Municipal é a respetiva Assembleia Municipal", sustentou o socialista Pedro Delgado Alves, vincando a importância da "separação de competências" e sublinhando que "não é função" do parlamento fiscalizar o poder autárquico.O presidente da comissão parlamentar e vereador no município de Setúbal, o social-democrata Fernando Negrão, esclareceu que "ficou deliberado que nunca a primeira comissão convocaria algum autarca" para o ouvir, mas que tal presença seria pedida "por convite" -- mas Delgado Alves insistiu que "um presidente da Câmara Municipal não tem que ser chamado em qualquer circunstância à Assembleia da República".Já depois da debate na comissão, em declarações nos Passos Perdidos do parlamento, Pedro Delgado Alves recordou que o PS votou a favor da audição ao então presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina, no ano passado, a propósito do envio de informações sobre ativistas à embaixada da Rússia."Não nos parece que o precedente aberto tenha, de facto, sido o melhor, porque confundiu planos diferentes que nos parece que devem ser preservados, entre o mundo autárquico e a sua autonomia e aquilo que é a Assembleia da República e as suas competências", completou.No debate sobre os requerimentos, e após a tomada de posição do PS, a oposição lembrou o caso da audição de Fernando Medina (atual ministro das Finanças) quando ainda era presidente da Câmara de Lisboa sobre o caso da partilha de dados pessoais de ativistas russos anti-Putin com a embaixada da Rússia em Portugal, a pedido de PSD e CDS e aprovado então por unanimidade.Pelo PSD, a deputada Mónica Quintela disse acreditar que o presidente da Câmara de Setúbal "está deserto para poder vir prestar estes esclarecimentos" e "se assim não for, tirar-se-ão as consequências políticas relativamente a este silêncio".O deputado bloquista Pedro Filipe Soares também estranhou que, "havendo disponibilidade do próprio presidente da Câmara de Setúbal, seja a Assembleia da República que não o queira ouvir"."E por outro lado, que o PS agora com maioria absoluta tente impor uma vontade preventiva, não vá de hoje para amanhã ser um presidente da Câmara do PS a ser chamado e por isso fazer agora aquilo que não pôde fazer o ano passado por não ter maioria absoluta", acrescentou.A mesma crítica foi deixada pelo líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, que confessou não compreender "o porquê desta posição" do PS.Pelo Chega, o deputado Bruno Nunes aludiu ao caso de Fernando Medina e mostrou-se "preocupado" com a posição do PS.Alma Rivera, do PCP, sublinhou o facto de um autarca responder perante a Assembleia Municipal, e a vir ao parlamento teria de ser por convite, mas mostrou-se desde logo favorável à aprovação de todos os requerimentos.Inês Sousa Real (PAN) defendeu que "Portugal tem que deixar inequívoca a sua posição e mal seria se esta comissão não fizesse este trabalho de auscultação".Além da audição do autarca de Setúbal, o PS rejeitou também a ida ao parlamento da embaixadora da Ucrânia."Não nos parece que um diplomata acreditado junto da República Portuguesa por um estado estrangeiro possa ser chamado à Assembleia da República para prestar esclarecimentos", disse.O parlamento aprovou hoje a audição do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre o acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.Além destas entidades, foram aprovadas por unanimidade as audições da Associação de Ucranianos em Portugal, da Alta-Comissária para as Migrações, da Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações e do Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.Rejeitados, com o voto contra do PS, acabaram os requerimentos para ouvir a Embaixadora da Ucrânia, da secretária-geral do Sistema de Informações da República e do diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).O semanário Expresso noticiou no passado dia 29 de abril que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.