Proprietário do Manchester City paga viagens aos adeptos para a final do Dragão

O proprietário do Manchester City, o xeque Mansour bin Zayed al Nayan, vai pagar as despesas de viagem dos adeptos que se desloquem ao Porto para assistir à final da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Chelsea.







Em comunicado publicado hoje no sítio oficial na Internet, o Manchester City justifica que o xeque, consciente da forma como a pandemia de covid-19 tem afetado financeiramente os adeptos, que terão de custear os testes de despiste do novo coronavírus, entendeu que deveria apoiar, pagando as viagens.O City, no qual alinham os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, tem direito a 6.000 bilhetes, o mesmo número atribuído ao Chelsea, numa final que foi transferida de Istambul para o Porto, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.A final, em 29 de maio, no Estádio do Dragão, obrigará os 12.000 adeptos presentes, à apresentação de um teste negativo ao novo coronavírus, no momento em que cheguem a Portugal.Com uma fortuna estimada em 23 mil milhões de libras (26,7 mil milhões de euros), Mansour, que é um dos proprietários desportivos mais ricos do mundo, pretende ter no Estádio do Dragão "o maior número de adeptos possível".