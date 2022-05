Primeiro cargueiro zarpa de Mariupol após ocupação russa da cidade

25 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

A Rússia permitiu esta terça-feira a saída do primeiro cargueiro da cidade portuária de Mariupol, ocupada pelas tropas de Moscovo, anunciou o dirigente separatista pró russo, Denis Pouchiline.







Trata-se de um navio que transporta metal e que ruma para Rostov, na Rússia."Hoje, 2.500 toneladas de chapas laminadas deixaram o porto de Mariupol. O navio dirige-se para Rostov", escreveu o chefe dos separatistas pró russos de Donetsk, na rede de mensagens Telegram.Após a rendição dos defensores ucranianos que se encontravam nos subterrâneos da unidade metalúrgica Azovstal, a cidade foi considerada ocupada pelas forças russas.Mariupol, na costa do Mar de Azov, tem sido um dos pontos mais afetados pela invasão russa da Ucrânia que começou no passado dia 24 de fevereiro.A operacionalidade do porto de Mariupol tem estado totalmente parada até ao momento devido aos fortes combates registados na região, nas últimas semanas.