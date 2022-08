Presidente da República promulga diploma sobre fim das máscaras em transportes públicos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o diploma que altera a obrigação do uso de máscaras devido à covid-19, aprovado em conselho de ministros na quinta-feira.







Numa breve informação na página oficial da Presidência da República diz-se que Marcelo Rebelo de Sousa "promulgou hoje o diploma que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença covid-19".Na quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou após reunião do Conselho de Ministros que a utilização de máscara nos transportes públicos de passageiros devido à pandemia de covid-19 deixou de ser obrigatória."Atendendo à manutenção da evolução favorável, com uma tendência controlada da utilização dos cuidados de saúde e também com a informação cientifica disponível, [o Conselho de Ministros] entendeu ser adequado pôr fim à obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras nos transportes públicos de passageiros e também em táxis e TVDE", afirmou Marta Temido.A governante explicou ainda que o fim da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção se estende aos aviões e às farmácias de venda ao público. No entanto, Marta Temido ressalvou que continua a ser necessário usar máscara nos hospitais e em lares de idosos.Na altura Marta Temido referiu que o diploma aguardava promulgação pelo Presidente da República, seguindo depois "os trâmites habituais".