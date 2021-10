Papa pede ao clero uma igreja "não assética" e próxima dos problemas das pessoas

O papa Francisco propôs este domingo, na missa inaugural do Sínodo dos Bispos, uma igreja "não assética", mas sim apegada à realidade e aos seus problemas.







"Deus não habita em lugares asséticos e tranquilos, afastados da realidade, mas caminha a nosso lado e alcança-nos onde quer que estejamos, pelos caminhos às vezes acidentados da vida", disse o papa ao clero reunido na Basílica de S. Pedro.Francisco perguntou aos participantes do Sínodo - bispos, padres, religiosos e religiosas e laicos - se creem que a comunidade cristã encarna esse "estilo" que se preocupa com os problemas da sociedade."Encarnamos o estilo de Deus que caminha na história e partilha as vicissitudes da humanidade? Estamos dispostos à aventura do caminho ou, temerosos perante a incerteza, preferimos refugiar-nos das desculpas do 'não faz falta' e do 'sempre se fez assim?", questionou.Francisco frisou que todo o encontro "implica abertura, valentia e disponibilidade" e criticou que, frequentemente, o clero prefira "refugiar-se em relações formais ou usar máscara de circunstância"."Na igreja como estamos com a escuta? Como vai o ouvido no nosso coração? Permitimos às pessoas que se expressem, que caminhem na fé mesmo quando têm percursos de vida difíceis, que contribuam para a vida da comunidade sem que se lhes ponham obstáculos, sem que sejam rejeitadas ou julgadas?", questionou ainda, defendendo uma igreja que escuta os desafios do mundo moderno.O XVI Sínodo dos Bispos tem por tema "Por uma igreja sinodal: comunhão, participação e missão" e, segundo a reorganização aprovada pelo papa em maio passado, insere-se num processo de cerca de três anos para dar voz às dioceses e aos fiéis.Após a abertura deste domingo, iniciar-se-á uma fase de consulta dos fiéis até abril de 2022, com o envio de um questionário a cada diocese. De setembro de 2022 até março de 2023 serão colocadas as mesmas questões a nível dos continentes.Em outubro de 2023, reunir-se-á a Assembleia Geral do Sínodo, no Vaticano, para estudar e debater toda a informação recolhida e integrada no documento de trabalho designado "Instrumentum Laboris".O papa pediu que o Sínodo não seja "uma convenção eclesial, uma conferência de estudos ou um congresso político, mas sim um evento de graça, um processo de cura guiado pelo Espírito Santo".O documento preparatório do Sínodo, apresentado em setembro, afirma que a igreja católica deve encarar problemas como a sua falta de fé interna, a corrupção e, sobretudo, "o sofrimento que experimentam os menores e as pessoas vulneráveis devido a abusos sexuais" cometidos pelo clero.