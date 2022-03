Óscar de Melhor Filme para "Coda", na noite em que Will Smith agrediu Chris Rock

Coda conquistou o Óscar de Melhor Filme, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, que decorreu esta noite em Los Angeles. Numa noite que ficou marcada pela agressão de Will Smith a Chris Rock em pleno palco. O ator, que 45 minutos depois viria a ganhar o Óscar de Melhor Ator e pedira desculpas a todos, menos ao agredido, deu um estalo ao apresentador por ele ter feito uma piada sobre o cabelo da mulher de Smith.





CODA - No Ritmo do Coração estava nomeado para Melhor Filme, com O Poder do Cão, Belfast, Não olhem para cima, Conduz o meu carro, King Richard: Para além do jogo, Duna, Licorice Pizza, West Side Story e Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas.O filme de Sian Heder, para a plataforma Apple TV, que conta a história de uma família de surdos com uma filha adolescente que consegue ouvir, obteve os três óscares para os quais estava nomeado: Melhor Filme, Melhor Ator Secundário (Troy Kotsur) e Melhor Argumento Adaptado (Sian Heder).Na contagem final, Dune revelou-se o filme mais premiado da noite, mas fora das principais categorias. Das dez nomeações, conquistou seis óscares: Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.A cineasta neozelandesa Jane Campion recebeu o Óscar de Melhor Realização por O Poder do Cão, o único obtido pelo seu filme, uma produção Netflix, que reunia 12 nomeações, o maior número desta edição dos Óscares.Belfast, de Kenneth Branagh, e West Side Story, a visão de Steven Spielberg do musical da Broadway e do filme de Robert Wise e Jerome Robbins, empatavam nas sete nomeações, e cada um obteve um Óscar: Belfast, Melhor Argumento Original (Kenneth Branagh), e West Side Story, Melhor Atriz Secundária (Ariana DeBose).A produção japonesa Conduz o meu carro, de Ryusuke Hamaguchi, estava nomeada para quatro Óscares - Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento Adaptado -, conquistando apenas o de Melhor Filme Internacional.Flee - Em Fuga, de Jonas Poher Rasmussen, uma longa-metragem de animação que aborda a realidade dos refugiados, era candidata nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Documentário e Melhor Filme de Animação, não obtendo qualquer prémio.Sem óscares saíram também da cerimónia Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas, de Guillermo del Toro, e Não olhem para cima, Adam McKay, que somavam quatro nomeações, e Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, que tinha três.Summer Of Soul, de Ahmir Khalib Thompson (Questlove), que recorda o Festival Cultural de Harlem de 1969, que reuniu protagonistas da música negra como Stevie Wonder, Mahalia Jackson e Sly and the Family Stone, conquistou o Óscar Melhor Documentário em longa-metragem.O designer luso-canadiano Luís Sequeira estava nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa, pelo filme Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, mas o prémio foi entregue a Jenny Beavan, por Cruella.Os óscares de melhores atores foram para Will Smith, pelo desempenho no filme King Richard: Para além do jogo, e Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye - filme que arrecadou duas estatuetas, com Melhor Caracterização.Os vencedores contam também com Encanto, de Jared Bush, Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, e The Windshield Wiper, como Melhor Curta-metragem de Animação.Billie Eilish e Finneas O'Connell conseguiram o Óscar de Melhor Canção Original com No Time to Die, a 'canção-tema' de Sem Tempo Para Morrer, o mais recente filme da saga 007.Os outros óscares foram para The Long Goodbye, Melhor Curta-Metragem, e The Queen of Basketball, Melhor Documentário em Curta-metragem.Os 50 anos do primeiro filme da saga O Padrinho, de Francis Ford Coppola, foram evocados pelo realizador. O filme foi, na altura, distinguido com três Óscares: Melhor Filme, Melhor Ator (Marlon Brando, que o recusou) e Melhor Argumento Adaptado.A presença de Liza Minnelli, este ano, no anúncio de Melhor Filme, remeteu igualmente para Cabaret, outra produção de 1972 premiada pela Academia: oito Óscares, entre os quais de Melhor Realização (Bob Fosse), Melhor Atriz (Liza Minnelli) e Melhor Banda Sonora Original (Ralph Burns).A 94.ª cerimónia dos Óscares decorreu esta noite, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.Durante a cerimónia, foi cumprindo um minuto de silêncio de apoio ao povo da Ucrânia, com apelo à ajuda humanitária.