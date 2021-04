Ordem dos Psicólogos lança site com 500 recursos para informar sobre saúde mental

A Ordem dos Psicólogos lançou hoje, Dia Mundial da Saúde, um 'site' com informação, em vários formatos, e uma assistente virtual para informar a população sobre saúde mental.







O espaço 'online' - eusinto.me -, construído durante cerca de seis meses e tornado público hoje pela Ordem dos Psicólogos, reúne informações e recursos publicados antes e durante a pandemia de diversas áreas, baseados em evidências científicas da psicologia, e estão acessíveis a todos gratuitamente.De acordo com declarações prestadas hoje à Lusa pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos (OP), Francisco Miranda Rodrigues, na área da saúde mental, a dimensão preventiva "é muito importante" e a pandemia criou visibilidade e a possibilidade de explicar muitas coisas no espaço público com informação fidedigna da psicologia.Nesse sentido, a plataforma, criada para difundir conhecimentos da psicologia, foi motivada essencialmente por duas situações acentuadas pela pandemia: as desigualdades na saúde mental a nível dos acessos e a falta de literacia em saúde."O projeto vem na sequência do trabalho que temos vindo a fazer particularmente agora na pandemia. Reúne a maior parte das informações que temos vindo a produzir para que possa apoiar a construção de literacia, porque informação não é igual a literacia. Podemos ter informação, mas se as pessoas não a compreenderem, não há literacia", afirmou.O portal além de recursos sobre os problemas psicológicos e os impactos da covid-19, tem partes dirigidas a profissionais de saúde, da comunicação social, da política e as informações contam com o apoio de uma assistente virtual - a "Ana" -, que permite ao utilizador pesquisar sobre o seu estado mental e receber indicações para os materiais específicos à situação reportada disponíveis no portal."A Ana tenta orientar as pessoas na procura, porque o 'site' tem muita informação. Este 'site' acaba também por ser agregador de outros que já tínhamos construído no passado associados a campanhas, como o encontreumasaida.pt, o escolasaudavelmente.pt" ou o maisprodutividade.org", esclareceu o responsável.A documentação disponível na plataforma virtual está ilustrada e há também materiais com vídeos produzidos pela OP.