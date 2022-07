Onda de calor generalizada na Europa vai provocar recordes em vários países

A onda de calor registada na Península Ibérica nos últimos dias vai afetar o norte da Europa ainda esta semana e alastrar-se para o leste, devendo provocar novos recordes em vários países, anunciaram hoje meteorologistas europeus.





O calor que tem afetado Portugal e Espanha fez subir as temperaturas 4 a 5 graus acima do normal para a época, levando a máximas acima de 40ºC.Durante o resto desta semana, o calor irá provavelmente aumentar mais, para cerca de 7°C acima da média, com as temperaturas máximas a chegar aos 46-47°C em Sevilha, por exemplo, referem os especialistas citados pelo jornal inglês The Guardian.Segundo a Aemet, a agência meteorológica espanhola, esta onda de calor pode durar nove ou 10 dias, tornando-se uma das três ondas de calor mais longas que a Península Ibérica já experimentou.À medida que as baixas pressões se desenvolvem no leste da Europa, o calor intenso da Península Ibérica vai incindir também em França, no Reino Unido e em grande parte da Europa central.De acordo com os especialistas, partes de França, do Reino Unido, da Alemanha e até mesmo dos Países Baixos deverão registar, a partir do meio desta semana, temperaturas acima de 40°C.No Reino Unido, o recorde histórico de temperatura é de 38,7°C, estabelecido em Cambridge em julho de 2019.Por seu lado, as temperaturas em partes do Mediterrâneo central e oriental também subirão para cerca de 10°C acima do normal, ultrapassando a marca dos 40°C em toda a Itália e nos Balcãs.Na segunda-feira da próxima semana, as temperaturas sazonais acima da média deverão registar-se na Europa central, sul e ocidental, com condições de "ondas de calor generalizadas", avisam os meteorologistas, apontando o dedo ao anticiclone dos Açores e ao africano.Em contrapartida, a Escandinávia e o nordeste da Europa apresentam atualmente estados de tempo mais instáveis, com as temperaturas a ficar vários graus abaixo do normal para a época. Mas a situação não deverá durar muito tempo.Uma previsão avançada pelos especialistas do portal italiano de Internet www.ilmeteo.it refere que o calor escaldante não poupará os países do norte da Europa."A bolha quente envolverá a Normandia [zona norte de França] com picos inimagináveis para essas latitudes de até 42 graus", alerta, acrescentando que "em seguida, o calor expandir-se-á para Inglaterra e depois para a Alemanha e, finalmente, para as regiões alpinas de Itália".Um modelo meteorológico italiano prevê mesmo que, na terça-feira da próxima semana, dia 19 de julho, a região de Vale do Pó, no norte de Itália, as temperaturas deverão chegar aos 42ºC, o que significa 20 graus acima da média.