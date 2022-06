Oceanos: Rússia participará em conferência de Lisboa

25 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

As mais lidas

A Rússia vai participar na Conferência dos Oceanos que se realiza em Lisboa entre 27 de junho e 1 de julho, noticiou a agência espanhola Efe a partir de fontes diplomáticas russas.







REUTERS/Regis Duvignau

Fontes da representação diplomática da Federação Russa em Lisboa afirmaram que o país "dá importância ao tema" e que "vai participar", sem especificar a que nível, o que deverá ser definido pela tutela da diplomacia russa.Cerca de duas dezenas de chefes de Estado e Governo já confirmaram que estarão em Lisboa para a segunda conferência promovida pelas Nações Unidas centrada nos oceanos.A agência Lusa contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para confirmar a presença da Federação Russa, mas ainda aguarda resposta.O vice-presidente da comissão organizadora, Alexandre Leitão, tinha dito na segunda-feira num encontro com jornalistas que a invasão da Ucrânia pela Rússia não tinha até agora impacto visível na realização da conferência, indicando que nas quatro semanas até ao início há muito tempo para os países organizarem as suas participações.Questionado se se poderia abrir espaço para o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, intervir na conferência remotamente a partir da capital ucraniana, se manifestasse vontade, Alexandre Leitão frisou que a conferência é presencial e que "fala quem está", ressalvando que a última palavra seria sempre das Nações Unidas, cujos membros têm direito a participar sem reservas.Delegações de 193 países participarão no encontro adiado desde 2020 por causa da pandemia, abordando ameaças aos oceanos, como a perda de oxigenação e consequente acidificação, que destrói a biodiversidade, poluição marinha e formas de "economia azul" que permitam explorar recursos sem os esgotar.