Mulher desaparecida na Serra da Estrela foi encontrada consciente e desidratada

A mulher de 27 anos de nacionalidade alemã que estava desaparecida na Serra da Estrela desde terça-feira foi hoje encontrada "consciente, com algumas escoriações e desidratada", segundo fonte da proteção civil.







Instagram

"[A mulher] foi encontrada pelas 15:30, na zona da Lagoa Comprida, e está a ser transportada para o hospital", disse à agência Lusa, pelas 16:20, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.Segundo a fonte, a mulher encontra-se "consciente, com algumas escoriações e desidratada".O alerta para o desaparecimento da mulher, numa zona da Serra da Estrela entre a localidade de Sabugueiro, no concelho de Seia, e a Lagoa Comprida, foi dado pelas 21:07 de terça-feira."O alerta foi dado pelo namorado e por uma colega da desaparecida", disse a mesma fonte do CDOS à agência Lusa.Logo após o alerta, a GNR e os bombeiros iniciaram as buscas para tentar localizar a mulher, mas aquelas revelaram-se infrutíferas e foram suspensas ao princípio da madrugada, tendo sido retomadas pelas 08:30 de hoje.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 16:30, encontravam-se no terreno 40 operacionais e 13 viaturas.