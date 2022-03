Moscovo prepara venda de mais petróleo à China passando pelo Cazaquistão

A Rússia está a trabalhar com o Cazaquistão num acordo para transportar mais petróleo russo para a China através daquele país da Ásia Central, tentando assim ultrapassar eventuais sanções da União Europeia neste setor, revelou esta segunda-feira o vice-primeiro-ministro russo.







REUTERS/Evgenia Novozhenina

Alexander Novak disse à imprensa, depois de se reunir com o grupo parlamentar da Rússia Unida, o partido que apoia o Kremlin, que o contrato para o trânsito do petróleo russo para a China através do Cazaquistão foi recentemente alargado e foi criado um grupo de trabalho para concretizar esse aumento do transporte, segundo a Interfax.A questão da diversificação das exportações de hidrocarbonetos para a região Ásia-Pacífico "é realmente atual, já que ouvimos falar de preparativos para um novo pacote de medidas [sanções]" por parte do Ocidente, declarou o vice-primeiro-ministro russo.Após o início da invasão da Ucrânia, o Ocidente impôs sanções contra Moscovo, abrangendo praticamente todos os setores, mas não a importação de petróleo e gás natural, com exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido, que a 09 de março anunciaram a suspensão das importações de petróleo da Rússia.Novak minimizou o efeito da decisão destes dois países, notando que "para o Reino Unido a Rússia praticamente não exporta, e no que diz respeito aos Estados Unidos, apenas representa 3% das exportações de petróleo bruto e 7% das exportações de hidrocarbonetos".O vice-primeiro-ministro russo questionou se a União Europeia (UE) vai mesmo vetar a compra de petróleo russo, mas disse que vão continuar a ouvir-se "este tipo de declarações, porque são importantes para os políticos" e que "em todo o caso, a Rússia vai expandir os fornecimentos para o crescente mercado Ásia-Pacífico".As sanções ocidentais colocam à Rússia novos desafios, admitiu o governante, nomeadamente nas cadeias logísticas, na segurança de navios que transportam produtos russos, bem como problemas com finanças e pagamentos.A Rússia enfrenta atualmente vários pacotes de sanções sem precedentes de "países pouco amigáveis", referiu o vice-primeiro-ministro, reconhecendo que as sanções afetaram também a indústria de processamento de hidrocarbonetos e o fornecimento de equipamentos de alta tecnologia necessários para o setor."Não direi que tudo é simples, há dificuldades (...) no entanto, as nossas empresas e nós acompanhamos a situação" e "neste momento estamos a resolver todas estas questões", acrescentou.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 902 mortos e 1.459 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.