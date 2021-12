As mais lidas

O músico português Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, morreu este sábado, em Lisboa, aos 51 anos, disse à agência Lusa o agente do grupo, José Morais.







Sábado

O contrabaixista morreu em casa, em consequência de doença prolongada, que já tinha motivado um cancelamento recente de uma série de concertos de despedida dos Dead Combo.Pedro Gonçalves e Tó Trips anunciaram o fim da banda em outubro de 2019, tendo agendado vários concertos de despedida, que foram, no entanto, cancelados por causa da pandemia.Para os meses de novembro e dezembro, a banda tinha 15 concerto agendados, que foram também cancelados, devido ao agravamento do estado de saúde do contrabaixista.Os Dead Combo nasceram em 2003 e lançaram seis álbuns.