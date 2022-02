Morreu o histórico dirigente do PCP Jaime Serra aos 101 anos

O histórico dirigente do PCP Jaime Serra morreu hoje, com 101 anos, anunciou o Comité Central do partido, que recordou uma vida "dedicada à luta contra o fascismo, pela liberdade e a democracia".







"O Secretariado do Comité Central do PCP informa, com profunda mágoa, do falecimento hoje, dia 9, aos 101 anos de idade, de Jaime Serra, um dos mais destacados dirigentes do PCP, que dedicou toda a sua vida à luta da classe operária, dos trabalhadores e do povo português. Uma vida dedicada à luta contra o fascismo, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade nova, o socialismo e o comunismo", dá conta um comunicado do partido.Jaime Serra nasceu em 1921 em Alcântara (Lisboa) e tinha completado 101 anos em 22 de janeiro. Era militante do PCP desde 1936 e em 1937, com apenas 15 anos, "foi preso pela primeira vez", de acordo com o partido.Em 1940, Jaime Serra começou a trabalhar como operário traçador naval no Arsenal do Alfeite, em Almada (distrito de Setúbal), onde trabalhou durante sete anos, passando à clandestinidade em setembro de 1947.