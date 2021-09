Morreu a escritora Isabel da Nóbrega

A escritora, jornalista e tradutora Isabel da Nóbrega, autora de Viver com os outros, morreu esta quinta-feira, no Estoril, aos 96 anos, disse à Lusa fonte familiar.







Facebook

A escritora estava internada num lar há alguns meses e teve morte natural, adiantou a mesma fonte.O velório terá lugar na sexta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, em hora ainda a definir, acrescentou.Nascida Maria Isabel Guerra Bastos Gonçalves, em Lisboa, no dia 26 de junho de 1925, adotou o pseudónimo Isabel da Nóbrega, com que assinava os seus trabalhos.Escreveu para teatro, rádio e televisão e também milhares de crónicas para diversas publicações.Estreou-se na ficção literária com Os Anjos e os Homens, em 1952, tendo sido consagrada com o romance Viver com os outros (1964). Assinou também trabalhos como O filho pródigo, peça de teatro representada no Teatro Nacional D. Maria II, em 1954, pela então residente companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.Ao longo da carreira publicou livros como Solo para gravador (1973) e Cartas de Amor de Gente Famosa (2009), para além de ter escrito uma apresentação para O Cântico dos Cânticos, de Salomão, publicado em 1966 pelos Estúdios Cor, que também editaram, nesse mesmo ano, Já não há Salomão…, da autora, com desenhos de Sá Nogueira e prefácio de José Saramago.Isabel da Nóbrega traduziu livros como Guerra e Paz, de Tolstoi, Tempo para amar tempo para morrer, de Erich Maria Remarque, ou Pago para matar, de Graham Greene.De acordo com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Isabel da Nóbrega escreveu ainda as peças A Cigarra e as Formigas (1971), encenada na Casa da Comédia, e O Filho de Rama (1998), levada ao palco de A Barraca e da Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul.Ao longo da vida foi galardoada com o Prémio Camilo Castelo Branco, Prémio de Literatura Infantil e Juvenil, Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e Prémio Femina por Mérito na Literatura.Integrou o grupo fundador do jornal A Capital, no qual colaborou como cronista, bem como nos jornais Diário de Lisboa, Diário de Notícias e Primeiro de Janeiro, na revista Vida Mundial e nas rádios Antena 1, Antena 2 e RDP Internacional, na qual manteve um programa chamado O Prazer de Ler, de segunda a sexta-feira.