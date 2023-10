Miguel Oliveira diz que "não conseguia ver nada" durante do GP do Japão

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) disse hoje que "não conseguia ver nada" devido à chuva no Grande Prémio do Japão de MotoGP e que foi por essa razão que teve de parar nas boxes.







EPA/DOMINIK ANGERER

O piloto luso era quarto classificado quando começou a sentir problemas de visibilidade devido à água que se acumulava no interior da viseira do capacete, baixando, inicialmente, à sexta posição."Até estava a ir bem, sem grandes problemas. Troquei de mota [na segunda volta, por outra com pneus de chuva], comecei a minha corrida à chuva e sentia-me bastante competitivo", começou por dizer Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da RNF Aprilia.O piloto luso explicou que, com o aumento da intensidade da chuva, sentiu-se "ainda melhor, pois a mota manejava-se bastante bem"."Mas três voltas antes de ter parado, comecei a sentir dificuldades para ver. Não conseguia ver nada e isso nunca me aconteceu. Nem conseguia ver onde colocar as rodas", explicou Miguel Oliveira.O piloto natural de Almada admitiu que "havia tanta água" que teve de dizer a si próprio para se "acalmar e não desistir"."Mas fiquei a meia volta de distância e a minha corrida acabou aí. O pessoal [da equipa] meteu a mota nas boxes, o que tornou as coisas complicadas para regressar [de acordo com o regulamento, ao entrar com a mota nas boxes, o piloto é considerado como desistente]", frisou Oliveira.No entanto, como a corrida parou logo a seguir, Oliveira recebeu autorização da direção da corrida para alinhar para a segunda partida, mas a partir da via das boxes."Nessa altura, a corrida já tinha terminado", lamentou.Miguel Oliveira terminou, assim, na 18.ª posição do GP do Japão, fora dos lugares pontuáveis (15 primeiros), tendo mantido a 13.ª posição no campeonato, com 69 pontos.A vitória foi creditada ao espanhol Jorge Martin (Ducati), após 13 das 25 voltas previstas, que ficou a três pontos do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi segundo.A próxima ronda é na Indonésia, dentro de duas semanas, local onde Miguel Oliveira venceu em 2022.