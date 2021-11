Miguel Oliveira 14.º na vitória de Bagnaia e na despedida de Rossi do MotoGP

Aos 42 anos, Rossi, nove vezes campeão do mundo, sete da categoria 'rainha', encerrou a carreira com o 10.º lugar em Valência.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no 14.º lugar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, vencido pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati) e marcado pela despedida de Valentino Rossi (Yamaha).







Miguel Oliveira Lusa

Oliveira terminou 18.ª e última prova do Mundial de motociclismo de velocidade a 18,221 segundos de Bagnaia, que somou o quarto triunfo da temporada, enquanto o espanhol Jorge Martin (Ducati) foi segundo, a 0,489 segundos, e o australiano Jack Miller (Ducati) terceiro, a 0,823 segundos.Aos 42 anos, Rossi, nove vezes campeão do mundo, sete da categoria 'rainha', encerrou a carreira com o 10.º lugar em Valência.Miguel Oliveira terminou a sua terceira temporada em MotoGP no 14.º lugar, com 94 pontos, depois de ter sido nono em 2020 e 17.º na estreia.