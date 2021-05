Marcelo relativiza número de casos e exclui regresso ao estado de emergência

O Presidente da República relativizou esta terça-feira, face ao avanço da vacinação contra a covid-19, os indicadores de números de casos e índice de transmissão, e excluiu um regresso ao estado de emergência.







Em declarações aos jornalistas, à saída do Palácio Nacional da Ajuda, Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que, à medida que a vacinação avança, "os mais jovens estarão ainda sujeitos a contágio" com o novo coronavírus, "mas isso não se repercutirá necessariamente em internamentos, cuidados intensivos e mortes".Questionado se na região de Lisboa poderá haver recuos de uma ou mais etapas no processo de desconfinamento, o chefe de Estado respondeu: "Quem tem competência para fazer essa avaliação é o Governo. O que eu acho é que está fora de causa o regresso ao estado de emergência, em qualquer caso".O Presidente da República defendeu que além dos novos casos de infeção por 100 mil habitantes e do índice de transmissão "há outros indicadores que não são menos importantes: o número de mortes, o número de cuidados intensivos e o número de internados", e que têm de ser tidos em conta.Por outro lado, assinalou que a vacinação contra a covid-19 torna a situação atual "diferente que do que se passava há um ano"."Temos cinco milhões de tomas de vacinas já, e um ritmo que vai ser acelerado, nomeadamente, como disse, na região de Lisboa e Vale do Tejo, de dezenas de milhares de tomas por dia, cobrindo os grupos de risco", referiu.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, "apesar do número elevado de casos entre 20 e 40 anos, isso não se tem repercutido até agora em internamentos e em cuidados intensivos" e sustentou que "é esta ponderação que tem de ser feita a cada momento"."Esta é uma ponderação que tem de ser feita por quem tem poder para isso, e é o Governo", insistiu.Segundo o chefe de Estado, há que procurar evitar "que suba muito o número de casos" mas, "tendo presente que, com a vacinação que já existe e que vai ser acelerada, o número de casos só por si não chega para avaliar".