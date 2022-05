Marcelo Rebelo de Sousa diz que envio de blindados de Portugal a confirmar-se é "apoio empenhado"

O Presidente da República afirmou hoje que se se confirmar que Portugal vai enviar blindados para a Ucrânia é um "caso de apoio empenhado" do país, tal como já havia sido manifestado pelo primeiro-ministro, António Costa.







MÁRIO CRUZ/LUSA

"A confirmar-se essa notícia [envio de blindados] é um caso de apoio empenhado de Portugal em termos de meios militares à Ucrânia", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na Maia, à margem da cerimónia de entrega do prémio literário de 2022, promovido anualmente pelos Lions.O jornal Nascer do Sol avança hoje que Portugal vai mandar já 15 carros blindados M113A para a Ucrânia.Questionado sobre se confirmava esta informação, o Chefe de Estado referiu que não lhe cabe a si confirmar, lembrando que o primeiro-ministro e o governo já tinham dito que Portugal faria tudo o que estivesse ao seu alcance e pudesse fazer ao nível do apoio militar.Portugal não pode dar armas que não tem ou que considera que são fundamentais para a sua própria defesa imediata, mas pode, como o tem feito, apoiar economicamente, financeiramente, militarmente e humanitariamente a Ucrânia.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.