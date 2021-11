Mais de 400 aderentes discutem e votam hoje programa eleitoral do BE

O programa eleitoral com o qual o BE se apresentará às legislativas de 30 de janeiro vai ser hoje debatido e votado ao longo de todo o dia, num encontro nacional que reunirá mais de 400 aderentes do partido.







MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

O encontro nacional do BE para debate do programa eleitoral 2022 decorrerá no Fórum Lisboa, sendo a abertura, pelas 10:30, feita pela deputada e dirigente Mariana Mortágua.O encerramento ficará a cargo da coordenadora bloquista, Catarina Martins, com hora prevista para as 17:00.De acordo com fonte oficial do partido, inscreveram-se para participar neste encontro mais de 400 aderentes e foram enviados 66 contributos para incluir na proposta de programa eleitoral, que serão também votados.Assim, depois das intervenções que os aderentes pretendam fazer, será tempo de os bloquistas votarem o documento programático na generalidade.Para o dia seguinte, domingo, está marcada uma Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, que fará a "discussão e votação do documento final de programa eleitoral", bem como a aprovação das listas de deputados às eleições legislativas antecipadas.O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para 30 janeiro de 2022 na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado do próximo ano, no parlamento, em 27 de outubro.O Orçamento teve apenas o voto favorável do PS e os votos contra das bancadas do PCP, BE e PEV, além dos deputados da direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se.A perda do apoio parlamentar no Orçamento do Estado de 2022 foi um dos motivos invocados por Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições.A Constituição determina que as legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento -- que só poderá ser decretada, portanto, a partir de 1 de dezembro.