Mais de 1,5 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe e 750 mil com 3.ª dose da covid-19

"Portugal já administrou cerca de 1.561.000 doses de vacina contra a gripe (incluindo cerca de 400 mil em farmácias) e mais de 750 mil doses de reforço e adicionais da vacina contra a covid-19. Estes resultados foram possíveis com a aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim de semana, através da modalidade 'Casa Aberta'", indica a DGS num comunicado.De acordo com o balanço, nos últimos dois dias, e até às 18:00 de hoje, foram administradas mais de 66 mil doses de vacina contra a gripe e cerca de 80 mil doses contra a covid-19, das quais cerca de 73 mil foram doses de reforço.A DGS salienta no comunicado que a modalidade "casa aberta", para pessoas com 75 ou mais anos, se mantém durante a semana.E pede às pessoas para que, antes de irem ao Centro de Vacinação da sua área de residência, consultem o horário de funcionamento do mesmo Apelando para que as pessoas se vacinem contra a gripe e contra a covid-19, a DGS acrescenta que os utentes continuam a ser convocados preferencialmente por SMS, através de agendamento centralizado e, localmente, pelos respetivos pontos de vacinação, para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 (ou só contra a gripe se não forem elegíveis para a vacina da covid-19).No comunicado, a DGS recorda também que está disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 65 ou mais anos.A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.321 pessoas e foram contabilizados 1.122.283 casos de infeção, segundo dados da DGS.