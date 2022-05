JSD defende embargo energético à Rússia e estatuto de país candidato à UE para Ucrânia

A Juventude Social-Democrata (JSD) defendeu hoje, no Dia da Europa, o embargo energético total à Rússia e a concessão à Ucrânia do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia.







Em comunicado, a JSD lamentou que o Dia da Europa se assinale com mais de dois de guerra no continente europeu."No momento em que se ponderam novas sanções, a JSD apela ao Governo português que, por uma vez, esteja na vanguarda da União Europeia e que seja veemente na defesa de um embargo energético total à Federação Russa e que permita a concessão, urgente, do estatuto de país candidato à UE à Ucrânia", refere esta estrutura autónoma do PSD.O presidente da JSD, o deputado Alexandre Poço, recorda que a invasão da Ucrânia foi "condenada desde a primeira hora" pela 'jota', que participou, com outras forças políticas, numa manifestação em 27 de fevereiro a condenar a invasão pela Federação Russa."O projeto europeu não se construiu com meros discursos ou afirmações pomposas, mas sim com estratégia e ação alicerçados num quadro de valores claros", defende a JSD, que apela ao Governo para que tome "ações firmes" em nome do projeto europeu "em prol da paz, da segurança, da sustentabilidade e do futuro".