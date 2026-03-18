Irão: Primeiras vítimas de mísseis em território palestiniano

Estas são as primeiras mortes causadas por mísseis iranianos em território palestiniano no atual conflito do Médio Oriente.

A queda de mísseis iranianos perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, matou esta quarta-feira quatro mulheres, informou o Crescente Vermelho Palestiniano, no primeiro incidente do género em território palestiniano desde início do atual conflito no Médio Oriente.



Mísseis AP

A mesma fonte detalhou que os paramédicos do concelho de Dura assistiram na zona de Beit Awa um total sete feridos, também mulheres, transferidas para um hospital próximo.

Já depois da informação inicial de um ferido grave, um novo balanço deu conta de quatro vítimas mortais, todas mulheres.

Estas são as primeiras mortes causadas por mísseis iranianos em território palestiniano no atual conflito do Médio Oriente.

Desde a meia-noite de quarta-feira, registaram-se 10 ataques com mísseis disparados por Teerão contra território israelita.

Até ao momento, catorze pessoas morreram em território israelita na sequência de ataques iranianos nos 19 dias da guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão a 28 de fevereiro.

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