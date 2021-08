Incêndios: Várias pessoas retiradas preventivamente devido a fogo em Castro Marim

As mais lidas

Várias pessoas foram retiradas preventivamente dos lugares de Pego dos Negros, Amendoeira e Marroquil devido ao incêndio no concelho de Castro Marim, Faro, que às 09:00 mobilizava nove meios aéreos, segundo a proteção civil.





Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que várias pessoas foram retiradas por precaução daqueles lugares situados perto do incêndio, que às 09:00 tinha duas frentes ativas."As pessoas foram retiradas preventivamente e foram levadas para [a localidade de] Azinheira", disse a fonte, sem precisar o número de habitantes.O alerta para o incêndio numa zona de mato, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, distrito de Faro, foi dado às 01:05.Às 09:00, o incêndio mobilizava 165 operacionais, com o apoio de 54 veículos e oito meios aéreos.