Incêndio em Monchique dado como dominado

Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que foram iniciadas as operações de rescaldo e consolidação e que, devido às condições meteorológicas, os meios aéreos vão continuar de prevenção.No balanço efetuado pelas 07:30, a mesma fonte adiantou que durante a noite não foi necessário proceder a quaisquer evacuações ou cortes de estradas, depois de durante a tarde de sábado terem sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado).O incêndio começou na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado. Devido ao vento, o fogo passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.