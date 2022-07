Igor Benevenuto é o primeiro árbitro FIFA a assumir homossexualidade

Profissional brasileiro diz que nunca foi ofendido por colegas árbitros, jogadores e treinadores mas garante que existem "muitas pessoas" no mundo do futebol com medo de "sair do armário".

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O brasileiro Igor Benevenuto tornou-se este sábado no primeiro árbitro internacional da FIFA a assumir publicamente a homossexualidade e revelou que existem "muitas pessoas" no mundo do futebol com medo de "sair do armário".







REUTERS/Diego Vara

Em entrevista ao podcast Nos Vestiários, do grupo Globo, Benevenuto explicou que nunca recebeu ofensas de colegas árbitros, jogadores e treinadores pela sua orientação sexual, embora no futebol o tema da homossexualidade seja "algo praticamente proibido"."Dentro do estabelecimento, a minha homossexualidade não é segredo e sempre fui bastante respeitado. Mas, há muitos homossexuais no mundo do futebol e 99,9% estão dentro do armário. Há árbitros, jogadores, treinadores, casados, com filhos, separados, com vida dupla, tem de tudo. Nós existimos e merecemos o direito de falar sobre isso e de viver normalmente", defendeu juiz de 41 anos.Benevenuto, enfermeiro de profissão, é árbitro desde os 18 anos e integra a lista de internacionais da FIFA como VAR.