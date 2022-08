Horta Osório é o novo administrador não executivo da José de Mello

O gestor António Horta Osório vai integrar o Conselho de Administração da José de Mello a partir de 01 de setembro, com funções não executivas, anunciou esta quinta-feira o grupo empresarial que detém os hospitais da CUF.





"António Horta Osório vai integrar o Conselho de Administração da José de Mello, sociedade de controlo do Grupo José de Mello, iniciando funções, não executivas, a partir do dia 1 de setembro", pode ler-se no comunicado.Atualmente, em Portugal, Horta Osório desempenha funções não executivas nos conselhos de administração da Bial, Impresa e Fundação Champalimaud.O gestor é ainda 'senior advisor' do grupo italiano Mediobanca e administrador não executivo na empresa holandesa Stichtin/Enabel INPAR.O seu percurso profissional começou no Citibank Portugal, em 1987, tendo ingressado depois na Goldman Sachs, passando a partir de 1993 a dirigir várias instituições financeiras em Portugal, Brasil, Reino Unido e Suíça, entre elas Santander, Lloyds e Credit Suisse.O presidente do Conselho de Administração da José de Mello, Vasco de Mello, citado no comunicado, afirma que "face ao seu percurso e experiência internacional, Horta Osório vai dar um importante contributo na concretização" da "visão estratégica e ambição de crescimento para os próximos anos" do grupo."É com grande entusiasmo e sentido de responsabilidade que aceito o desafio de poder contribuir para a concretização da estratégia de crescimento e internacionalização do Grupo José de Mello", afirma por seu lado Horta Osório.Com esta alteração, o Conselho de Administração da José de Mello passa a ter a seguinte composição: Vasco de Mello (presidente), Pedro de Mello e Salvador de Mello (vice-presidentes), António Horta Osório, Gonçalo de Mello, Isabel Jonet, João Azevedo Coutinho, João de Mello, Luís Brito de Goes, Maria Amélia de Mello Bleck, Pablo Forero, Pedro Rocha e Melo, Raúl Galamba de Oliveira e Rui Diniz.A Comissão Executiva da José de Mello mantém a seguinte composição: Salvador de Mello (presidente), João Azevedo Coutinho, João de Mello, Luís Brito de Goes, Pedro Rocha e Melo e Rui Diniz.