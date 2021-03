Hacker que entrou em aulas 'online' arguido por acesso ilegítimo e difamação

A Polícia Judiciária constituiu hoje arguido o 'hacker' de 20 anos, que usa o nome 'red live 13', que no ano passado invadiu aulas virtuais na plataforma Zoom, por suspeitas de acesso ilegítimo e difamação, disse à Lusa fonte da PJ.







Getty Images

A mesma fonte, que não referiu o nome verdadeiro do suspeito, adiantou que em buscas realizadas à casa do jovem foram-lhe apreendidos alguns bens e que a investigação policial ao caso continua.O 'youtuber' intrometeu-se, durante o primeiro período de confinamento, em aulas de várias escolas do país para ridicularizar professores e alunos, tendo os seus vídeos chegado quase às 150 mil visualizações.Em comunicado divulgado em 19 abril do ano passado a PJ anunciou que tinha identificado o jovem que entrou em plataformas 'online' de ensino à distância.Na nota a polícia adiantava que o jovem, por livre iniciativa, tinha eliminado as suas contas em redes sociais, referindo já na altura que este podia vir a ser responsabilizado penal e civilmente.