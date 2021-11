Guarda Nacional mexicana admite disparos contra caravana de migrantes

A Guarda Nacional Mexicana admitiu na segunda-feira que agentes dispararam contra um veículo em que viajavam migrantes, causando vários feridos e uma morte.







Tópicos migrantes México polícia disparos

Numa declaração, a Guarda Nacional disse que no domingo que agentes da unidade de coordenação regional "Chiapas 11" informaram que três veículos tinham escapado a um posto de controlo de segurança no município de Huixtla."Ao contrário das instruções, o condutor tentou abalroar os membros da Guarda Nacional acelerando o veículo, pelo que, em resposta à resposta do condutor e vendo que a sua segurança estava em risco iminente, ativaram as suas armas para parar o veículo, parando-o aproximadamente 50 metros à frente", disse a instituição.Várias pessoas saíram do veículo e tentaram correr em direções diferentes, mas foram detidas, enquanto no interior do veículo havia "quatro pessoas feridas, bem como uma que não tinha sinais vitais".A Guarda Nacional mexicana disse ter prestado imediatamente os primeiros socorros aos feridos, que foram subsequentemente levados para o hospital regional para tratamento.Disse que o condutor da carrinha foi detido e colocado à disposição da Procuradoria-Geral da República (FGR), e nove migrantes de diferentes nacionalidades foram também presos em coordenação com o Instituto Nacional das Migrações (INM).Na segunda-feira, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) anunciou que tinha aberto um inquérito, baseado numa queixa emitida pela organização civil Pueblos Unidos Migrantes.No texto denunciaram que, durante o trânsito da caravana de migrantes que se está a desenvolver no estado de Chiapas, agentes da Guarda Nacional (GN) atacaram um grupo de estrangeiros com armas de fogo, causando a morte de uma pessoa de origem cubana e ferindo mais 4 pessoas.De acordo com o testemunho dos membros da ONG, os agentes dispararam contra os migrantes quando estes não pararam quando as autoridades o solicitaram.No domingo, o Ministério Público de Chiapas abriu uma investigação sobre a morte a tiro de um imigrante cubano que foi encontrado perto de um veículo numa estrada rural no município de Pijijiapan, em Chiapas.Ativistas que acompanham a caravana de migrantes, como Irineo Mujica de Pueblo Sin Fronteras, denunciaram na segunda-feira que a Guarda Nacional Mexicana atacou vários migrantes com balas, causando pelo menos 13 feridos.A região tem registado uma onda de migração sem precedentes desde o início do ano, com um fluxo histórico de 147.000 migrantes indocumentados detetados no México de janeiro a agosto, triplicando o número em 2020.