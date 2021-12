GNR detém falsos funcionários da Segurança Social por burlas a idosos no Norte

A GNR deteve dois homens que se faziam passar por funcionários da Segurança Social ou de um centro de saúde e se apoderavam de dinheiro e ouro de idosos vulneráveis na região Norte, foi hoje anunciado.





Os dois homens, de 28 e 50 anos, foram detidos na quarta-feira e estão indiciados por burla, furto qualificado e roubo, explicou esta força de segurança, em comunicado.Na sequência da investigação, os militares apuraram que os homens são suspeitos de terem praticado, nos últimos três meses, cerca de 20 burlas e furtos nos concelhos de Barcelos, Esposende, Vila do Conde, Ponte de Lima e Viana do Castelo.Além destas burlas, os homens são suspeitos de terem roubado, com recurso a ameaças, uma idosa na via pública."As vítimas são pessoas idosas, especialmente vulneráveis, a quem os suspeitos se diziam funcionários da Segurança Social ou de um centro de saúde para ganhar a sua confiança", reforçou a GNR.Depois de ter a sua confiança, os arguidos apoderavam-se do dinheiro e do ouro.Dando cumprimento a cinco mandados de busca, dois em habitação e três em carros, os militares apreenderam 7.000 euros em dinheiro, vários objetos em ouro, uma arma transformada, munições, motosserras, roçadoras e telemóveis.