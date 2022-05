George W. Bush: "Zelensky é o Churchill do nosso tempo"

Foi nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, que o antigo presidente norte-americano afirmou que Volodymyr Zelensky é o Churchill dos tempos atuais. A declaração foi feita depois dos dois terem estado reunidos por videochamada, na passada quinta-feira.







"Eu tive a honra de passar alguns minutos a conversar com o Presidente Zelensky - o Winston Churchill dos nossos tempos - esta manhã. Agradeci-lhe pela sua liderança, o seu exemplo e o seu empenho na defesa da liberdade", escreveu nas redes sociais. George W. Bush saudou também a "coragem dos ucranianos", partilhou que os

americanos estão "inspirados pela força e resiliencia" e disse que Zelensky garantiu que o povo do seu país não vai vacilar na guerra contra as "barbáries e a violência de Putin".Já do lado americano, Bush quis deixar uma promessa: "Continuaremos do lado dos ucranianos enquanto vocês continuarem do lado da liberdade"