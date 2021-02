Garcia de Orta com mais internados mas menos nos cuidados intensivos

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, tem hoje mais três doentes internados por covid-19, mas menos dois em cuidados intensivos, de acordo com a atualização diária do hospital sobre a pressão provocada pela doença nos serviços.





"O Hospital Garcia de Orta regista hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, um total de 204 doentes positivos por infeção por SARS-COV-2, dos quais 161 estão internados em enfermaria, 26 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 17 doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD)", lê-se na nota divulgada.Os dados de hoje comparam-se com um total de 201 doentes positivos por infeção por SARS-CoV-2 internados no sábado, "dos quais 157 em enfermaria, 28 em cuidados intensivos e 16 em UHD".Tal como no sábado, o HGO, no distrito de Setúbal, regista uma procura mais baixa pelas urgências na área respiratória.O hospital reforça os pedidos para que na presença de sinais ou sintomas de doença respiratória os utentes contactem primeiro a linha SNS24 (808 24 24 24), e que em caso de uma situação de doença aguda procurem em primeiro lugar os médicos de família e os centros de saúde, deixando as urgências hospitalares para "situações mais complexas".O HGO aguarda a chegada de ajuda internacional de França, com uma equipa composta por uma médica especializada em cuidados intensivos, duas enfermeiras anestesistas e uma enfermeira lusófona, que se juntarão à UCI a partir de segunda-feira por um período inicial de 15 dias.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.