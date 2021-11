Futebolista francesa detida por suspeita de organizar ataque contra colega

As mais lidas

A futebolista internacional francesa Aminata Diallo, do Paris Saint-Germain, foi hoje detida para interrogatório, por suspeita de ter contratado dois homens para atacarem Kheira Hamraoui, colega de equipa e de seleção, anunciou o clube parisiense.







Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

"O Paris Saint-Germain informa da detenção policial para interrogatório de Aminata Diallo, na sequência de uma investigação aberta após um ataque levado a cabo na quinta-feira à noite, após um encontro de jogadoras do clube", refere o clube, em comunicado.De acordo com o jornal francês L'Equipe, a média Aminata Diallo terá organizado um ataque violento contra a colega de equipa, que joga na sua posição, levado a cabo na quinta-feira à noite, após um jantar entre atletas e equipa técnica.O jornal explica que, nessa noite, Kheira Hamraoui foi agredida por dois homens encapuzados, que a obrigaram a sair do carro e lhe bateram nas pernas, causando vários ferimentos.