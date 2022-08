Forças Armadas acompanham navios de guerra russos na passagem por mar português

16 de agosto Margarida Gaidão com Ana Bela Ferreira

As Forças Armadas vão acompanhar dois navios de guerra russos no mar português, com destino ao Mediterrâneo, nos próximos dias, informou hoje o EMGFA, assinalando que se trata de "um procedimento normal".







Navios de guerra russos durante uma parada em São Petersburgo, Rússia. REUTERS/Anton Vaganov

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) indica que, a partir da madrugada de segunda-feira e durante os dois dias seguintes, meios das Forças Armadas portuguesas vão acompanhar uma Força Naval da Federação Russa enquanto estiver a passar pela Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa."Este é um procedimento normal, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam dentro da ZEE portuguesa", salienta o texto.Os dois navios de guerra russos irão transitar de norte para sul, vindos da Biscaia, em Espanha, e em direção ao mar Mediterrâneo, refere o comunicado, arescentando que o acompanhamento será feito enquanto os navios estiverem dentro da ZEE portuguesa.