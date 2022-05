Fenprof contra proposta final sobre mobilidade por doença e apresentou alternativas

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) manifestou-se contra a posição final apresentada hoje pelo Ministério da Educação aos sindicatos, mas apresentou um conjunto de propostas alternativas apesar de encerrada a negociação.







TIAGO PETINGA/LUSA

No final da reunião, a terceira sobre a alteração do regime de mobilidade por doença e agendada na sequência de pedidos de negociação suplementar, o secretário-geral da Fenprof lamentou que o encontro tenha servido sobretudo para a tutela apresentar a proposta final."Levamos propostas concretas, mas o Ministério da Educação, parece-nos, tem uma estranha forma de pensar a negociação suplementar", afirmou Mário Nogueira.No documento que apresentou hoje às estruturas sindicais, o executivo mantém essencialmente aquilo que já está previsto nas duas propostas anteriores, com ligeiras alterações que não chegaram para convencer a Fenprof."A negociação suplementar não era um espaço para o Ministério apresentar a posição final. A negociação suplementar é um espaço no qual, não se tendo chegado a acordo até agora, há uma última oportunidade para tentar discutir ou negociar seja o que for", criticou.Na nova versão, a tutela estipula que só podem candidatar-se à mobilidade reduzida os professores que estejam colocados numa escola a mais de 20 quilómetros da morada de residência ou do prestador de cuidados de saúde, em vez dos anteriores 25.Em alternativa, a Fenprof propõe que os professores que apresentem uma declaração médica "que, explicitamente, considere inadequada a realização de deslocações", sejam colocados numa escola dentro da localidade e não em qualquer ponto do concelho num raio de 20 quilómetros.Por outro lado, sugere também, mediante relatório médico, os docentes em mobilidade reduzida possam ser dispensados de atividades letivas, quando a proposta do Ministério prevê um mínimo de seis horas dessa componente.Sem essas alterações, acrescentou Mário Nogueira, a nova regulamentação poderá ser contraproducente e resultar num aumento do número de professores que recorre à baixa médica.O secretário-geral reiterou também a necessidade de reforçar a fiscalização dos pedidos de mobilidade por doença, por exemplo chamando todos os docentes a junta médica, e sustentou que essa é a melhor forma de evitar situações de fraude.O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) também se reuniu hoje com o Ministério da Educação e, à semelhança da Fenprof, o sentimento à saída foi de descontentamento."Esta alteração ao diploma não salvaguarda todas as situações das pessoas que efetivamente precisam, pela sua condição de saúde, de ficar perto das suas residências", afirmou a presidente, Júlia Azevedo.Além da mobilidade por doença, esteve novamente a discussão uma outra proposta que prevê a renovação de contratos anuais completos e incompletos, e a última versão clarifica que são abrangidos apenas os professores profissionalizados.O documento também mereceu a oposição do SIPE e da Fenprof, com Mário Nogueira a reiterar que dessa forma o Governo está apenas a prolongar a precariedade.