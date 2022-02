FC Porto defronta Lyon e Braga o Mónaco nos oitavos de final da Liga Europa

O FC Porto vai defrontar os franceses do Lyon nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, determinou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, esta sexta-feira. Já o Sporting de Braga vai defrontar os franceses do Mónaco.







Reuters

Para o FC Porto, a primeira mão realiza-se em 9 de março, no Estádio do Dragão, no Porto, e a segunda em 17, em Lyon.Em Braga, a primeira mão realiza-se a 10 de março, no Estádio Municipal da equipa minhota, e a segunda em 17, no Mónaco.Os 'dragões', que afastaram a Lazio no 'play-off' de acesso aos 'oitavos' (2-1 em casa e 2-2 fora), estão pela terceira vez nesta fase da prova, depois da vitória de 2010/11 e de terem sido eliminados nos quartos de final em 2013/14.E os 'arsenalistas', que afastaram o Sheriff no 'play-off' de acesso aos 'oitavos' (2-0 após prolongamento e 3-2 nos penáltis em casa, após 0-2 fora), estão pela terceira vez nesta fase, depois de 2010/11 (final) e 2015/16 (quartos de final).