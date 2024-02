Famalicão - Sporting adiado devido a falta de policiamento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O jogo entre Famalicão e Sporting foi hoje adiado, devido à falta de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), ficando por definir a data, informou o clube minhoto.







REUTERS/Rodrigo Antunes

"Informamos que o jogo entre o Famalicão e o Sporting foi cancelado", disse o speaker do estádio do Famalicão, perto das 19:10.Inicialmente o encontro estava previsto para as 18:00, mas a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou um adiamento de uma hora, mas acabou por não se realizar hoje.A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e 'leões' dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.