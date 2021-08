Esvaziamento de barragem espanhola de Ricobayo pela Iberdrola irrita populações e autarquias

As mais lidas

A vintena de municípios afetados pelo esvaziamento da barragem de Ricobayo, noroeste de Espanha, reclamaram que a empresa Iberdrola, gestora do empreendimento, corrija "de maneira imediata a situação de desertificação" que provocou nos territórios adjacentes.







Reuters

Tópicos Ricobayo Espanha Iberdrola energia barragem desertificação

A plataforma, que junta uma trintena de localidades afetadas, pertencentes a 19 municípios próximos da fronteira com Portugal, enviaram um texto à Iberdrola em que exigem o cumprimento dos acordos aprovados pelo seu conselho de administração sobre o respeito e a integração de políticas ambientais e sustentáveis.De forma expressa, solicitaram à elétrica que "normalize" a situação em Ricobayo e estude a compensação pelas perdas económicas que causou o "brutal esvaziamento".Depois de informarem a empresa das ações que fizeram junto de organismos europeus e deputados nacionais para denunciar a situação, os afetados solicitaram à Iberdrola que concretize "um modelo sustentável respeitador da natureza, da biodiversidade e do respeito pelos ecossistemas aquáticos e terrestres".Também pediram que se aplique "o princípio da hierarquia da mitigação", que implica evitar os danos, minimizá-los, restaurar e compensar todos os afetados.Da mesma forma, reclamaram "um uso racional e sustentável" da água, que permita gerir de forma adequada os riscos relacionados com a sua escassez e evitar mudanças bruscas e não programadas nos níveis da albufeira.