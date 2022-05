Estado está a "ajuizar" com "rigor" indemnização pela morte do agente Fábio Guerra

O ministro da Administração Interna disse hoje, em Torres Novas, que o Estado está a "ajuizar" com "rigor" a indemnização a pagar à família do agente Fábio Guerra, morto em março frente a uma discoteca em Lisboa.





José Luís Carneiro, que hoje visitou a Escola Prática de Polícia, em Torres Novas (Santarém), disse à Lusa que a decisão de atribuição de indemnização pela morte do agente Fábio Guerra aguarda a apreciação jurídica do relatório da PSP, que concluiu que o agente morreu em serviço, e o procedimento aberto pelo Ministério Público.O ministro adiantou que os juristas do MAI estão, neste momento, a apreciar o relatório da Polícia de Segurança Pública, parecer que será "conjugado" com o procedimento aberto pelo MP."Será na conjugação desta avaliação que, naturalmente, reconheceremos aqueles que são os direitos de alguém que, estando ao serviço da segurança de todos, perdeu a sua vida", declarou, salientando que "nunca nenhuma indemnização cumpre a perda de alguém".José Luís Carneiro reiterou a "palavra de consternação e de pesar à família que perdeu um seu filho, no cumprimento do seu dever", frisando que "um agente de segurança pública não cumpre o seu dever só quando está fardado".Reconhecendo que Fábio Guerra "perdeu a vida na defesa dos valores do Estado de direito", o ministro afirmou que "o Estado está agora a ajuizar, com segurança também, porque os recursos são do Estado, mas ajuizando com rigor, com segurança jurídica", para poder "reparar essa perda que para a família, os amigos, os entes queridos, será sempre irreparável".Fábio Guerra morreu no passado mês de março no Hospital de São José devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo à porta da discoteca MOME, em Lisboa, juntamente com outros três agentes, que sofreram ferimentos ligeiros.A Polícia Judiciária identificou dois suspeitos das agressões como sendo dois fuzileiros da Marinha Portuguesa, os quais ficaram em prisão preventiva.O ministro da Administração Interna acompanhou hoje os 946 formandos do 17.º curso de formação de agentes da PSP, em curso, desde dezembro de 2021 na Escola Prática de Polícia e com conclusão prevista para setembro.