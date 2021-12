Eleições para a mutualista Montepio arrancam hoje com 4 listas candidatas

As eleições para os órgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral começam hoje e decorrem até dia 17, concorrendo quatro listas e 252 candidatos no total.





As eleições vão eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia-Geral e da Assembleia de Representantes, para o mandato 2022-2025, da Associação Mutualista Montepio Geral.A mutualista Montepio tem 600 mil associados e é o topo do grupo Montepio, sendo a sua principal empresa o Banco Montepio. Podem votar nestas eleições cerca de 500 mil associados.A lista A é encabeçada por Virgílio Lima, que no final de 2019 sucedeu a Tomás Correia, que saiu da presidência da mutualista envolto em polémicas. Esta é, portanto, a primeira vez que Virgílio Lima (que está no grupo há mais de 40 anos) concorre a presidente do Conselho de Administração da mutualista.A lista B ('Reconstruir o Montepio') tem como candidato a presidente Pedro Corte Real, que é professor do departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.Pela lista C ('Mutualismo, Agora Sim') concorre a presidente da mutualista o economista Eugénio Rosa, que já anteriormente concorreu a listas da oposição à direção da mutualista e nos últimos anos integrou o Conselho Geral (órgão entretanto extinto).Por fim, pela lista D ('Valorizar o Montepio') concorre a presidente da mutualista Pedro Alves, que atualmente é presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio.Estas eleições têm ainda a novidade de daí sair a constituição do novo órgão associativo, a Assembleia de Representantes. É aqui que serão debatidos e votados documentos fundamentais da vida da mutualista Montepio, como orçamento e plano de atividades.Este órgão conta com 30 membros eleitos por método de Hondt, sendo previsível que a sua composição fique repartida entre membros das várias listas concorrentes. Assim, de futuro, é provável que membros eleitos por diferentes listas tenham de se entender para eleger documentos fundamentais para a gestão do grupo.Pela lista A o cabeça de lista à Assembleia de Representantes é Vítor Melícias (padre, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral). A lista B a este órgão é liderada por João Costa Pinto (foi vice-governador do Banco de Portugal e presidente da Caixa de Crédito Agrícola). A lista C à Assembleia de Representantes é encabeçada por Ana Drago (socióloga, ex-deputada pelo Bloco de Esquerda) e pela lista D a cabeça de lista a este órgão é Conceição Zagalo (gestora).Este ano há a novidade de os associados poderem fazer o voto eletrónico. Além disso, foram alargados os sítios em que pode ser feito o voto presencial. Há ainda o voto por correspondência (que tem de chegar até dia 17).Segundo fonte oficial da mutualista, nas eleições de 2015 votaram 52,5 mil associados e nas eleições de 2018 votaram 42,5 mil pessoas.