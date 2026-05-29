O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, "refletindo a aceleração do Investimento e do Consumo Privado".

A economia portuguesa cresceu 2,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025, confirmou esta sexta-feira o INE.



Economia portuguesa cresce 2,3% no 1.º trimestre João Cortesão

Segundo o gabinete de estatísticas, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, "refletindo a aceleração do Investimento e do Consumo Privado".

Por outro lado, o contributo negativo da procura externa líquida acentuou-se no primeiro trimestre do ano, com as importações de bens e serviços a subir mais do que as exportações, que ainda assim recuperaram.