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Combustíveis mais baratos na próxima semana: gasolina e gasóleo descem 12 cêntimos

CM 11:18
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ACP relembra que os valores baseiam-se em previsões e que ainda poderão ser alterados.

O mês de junho vai começar com uma notória descida do preço dos combustíveis. Segundo o site Automóvel Clube Portugal (ACP), na próxima segunda-feira tanto a gasolina como o gasóleo vão descer 12 cêntimos.

Combustíveis xxx
Combustíveis xxx Luís Guerreiro

O preço médio do gasóleo simples, que custa esta sexta-feira 1,957 euros, vai descer para 1,837 euros por litro, enquanto que o preço médio da gasolina simples 95, que se fixa nos 2,024 euros, deverá baixar para 1,904 euros por litro.

A ACP relembra que os valores baseiam-se em previsões e que ainda poderão ser alterados. O preço dos combustíveis também poderá variar entre postos. 

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