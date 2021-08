Dois homens detidos em Alandroal por violência doméstica contra própria mãe

Dois homens, de 48 e 51 anos, foram detidos pela GNR no concelho de Alandroal, distrito de Évora, por alegada violência doméstica contra a própria mãe, com agressões físicas e psicológicas, foi hoje divulgado.







Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que as detenções foram feitas, na segunda-feira, por elementos do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE).Segundo a GNR, na sequência de uma investigação, os militares apuraram que os suspeitos, "habituais consumidores de álcool, agrediam física e psicologicamente" e "de forma reiterada" a mãe de ambos, de 70 anos, com quem residiam.Presentes ao Tribunal Judicial de Évora, os detidos ficaram sujeitos às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima, por qualquer forma ou meio, e afastamento da sua residência, num raio de 300 metros, controlados através de pulseira eletrónica.